NLP v Roswellu: po tričetrt stoletja še buri domišljijo (FOTO)

Redkokdo še ni slišal za Roswell. Mestece sredi puščave v ameriški zvezni državi Nova Mehika je postalo znano julija 1947, ko naj bi tam strmoglavil neznani leteči predmet, od takrat pa tja romajo množice tistih, ki verjamejo, da so nas obiskali nezemljani ali da nas še vedno obiskujejo.

Ameriška vlada že vse od začetka trdi, da se v Roswellu ni zgodilo nič nenavadnega, a ljudje, ki so bili takrat tam, so prepričani drugače. Med njimi je bil lastnik ranča W. Mack Brazel, ki pravi, da je našel nemalo kovinskih razbitin, raztresenih po večjem območju, pa tudi več deset metrov dolg in zelo plitev jarek, ki bi lahko nastal pri padcu večjega letečega predmeta.

Roswell je postal priljubljena turistična destinacija. FOTO: Elvisfontenot/Getty Images

Nekaj teh razbitin je odnesel domov in jih pokazal sosedu, ta je menil, da gre za ostanke letečega krožnika, le dan prej so namreč časniki poročali, da je več Američanov na nebu opazilo nenavadna plovila. Obstajala pa je še druga možnost - da gre za ponesrečeni vladni projekt. Brazel je zato odšel do okrožnega šerifa Georgea Wilcoxa in mu povedal, kaj je našel, šerif pa je informacijo posredoval obveščevalnemu oficirju Jesseju Marcelu.

Našli trupla

Raziskovalca Don Schmitt in Kevin Randle v knjigi, ki popisuje zgodovino neznanih letečih predmetov, pišeta, da je vojaški radar štiri dni sledil neznanemu letečemu predmetu, ki je krožil nad Novo Mehiko, nato pa se nenadoma spustil na tla nedaleč od Roswella. Da je nekaj strmoglavilo na tistem območju, se spominja še eden od očividcev, William Woody.

Lokalni pogrebnik je po strmoglavljenju nenavadnega predmeta iz vojašnice prejel precej nenavadnih vprašanj.

Ko sta z očetom hotela pobliže pogledati, kaj se je zgodilo, pa sta naletela na vojaško zaporo in ukaz, naj se ne približujeta. Dva zaposlena v ameriški vojski sta se odpravila tudi do Brazelovega ranča in si ogledala razbitine, ki jih je našel, nato so skupaj pregledali še ostanke, raztresene po puščavi. Eden od vojakov se je spominjal, da so bili nekateri delci zelo nenavadni, material je bil denimo podoben foliji, a se ni niti lomil niti ukrivljal, na nekaterih delcih so našli nenavadne znake, ki jih ni nihče razumel.

Medtem je lokalni pogrebnik Glenn Dennis prejel nekaj zelo čudnih telefonskih klicev iz mrtvašnice vojnega letalstva ameriške vojske. Bazni oficir, zadolžen za pokojnike, je hotel priti do nekaj malih hermetično zaprtih krst, obenem je želel tudi vedeti, kako ohraniti truplo, ki je bilo več dni izpostavljeno zunanjim elementom. Dennis je pozneje povedal, da se je tisti večer odpeljal v bazno bolnišnico, kjer je videl velike kose razbitin s čudnimi napisi, ko je vstopil v bolnišnico, pa so do njega pristopili vojaški policisti in mu ukazali, naj odide.

Vojaški tiskovni predstavnik je sprva dejal, da je strmoglavil disk, a so izjavo preklicali ter podali novo.

Dan pozneje mu je medicinska sestra iz vojaške bolnišnice, ki jo je poznal, povedala, da so v razbitinah našli trupla, ter mu jih poskušala narisati. Čez nekaj dni pozneje je bila premeščena v Anglijo in nihče več ni slišal zanjo.

Vojska je kmalu le sklicala tiskovno konferenco, na kateri so pojasnili, da so pri kraju Roswell našli ostanke diska, kar je sprožilo obilico vprašanj novinarjev in javnosti. Informacijo so kmalu preklicali in razveljavili, eden od oficirjev pa je iz redakcij pobral vse kopije poročila s tiskovne konference.

Za mestece najbrž večina nikoli ne bi slišala, če ne bi bilo incidenta iz leta 1947. FOTO: Rex_wholster/Getty Images

Naslednji dan je vojska sklicala novo in takrat so javnosti sporočili, da se je na območju zrušil vremenski balon. Ta različica ostaja uradna razlaga nenavadnega dogodka iz leta 1947, čeprav jih ni malo, ki ji seveda ne verjamejo.