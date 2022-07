To je hotel brez zvezdic in za trpinčenje – v poduk! (FOTO)

Kakšen užitek, razmišljajte o posledicah svojih dejanj in vseh mogočih krizah, ki pretresajo naš planet. To je namen hotela z nič zvezdicami v švicarskem Saillonu, ki ponuja zelo skromno nastanitev: posteljo, nočni omarici in luč.

Prenočitev med izpuhi

Morda bi to komu zadostovalo, a velja pristaviti, da stene in strop niso vključeni! Gre namreč za instalacijo umetnikov Franka in Patrika Riklina ter hotelirja Daniela Charbonnierja, njen namen pa je ozaveščanje o globalnih vprašanjih, ne pa počitek, kaj šele razvajanje.

Ne zaslužimo si mirnega počitka.

Trojica je tako posteljo in skromno opremo postavila na ploščad ob cesti, na nič kaj idilični lokaciji, ob bencinski črpalki. Gostje (ali raje žrtve) se tako lahko obrišejo pod nosom za oddih, med ležanjem pod milim nebom, a ob neprijetnih vonjavah izpuhov in hrupu, so tako prisiljeni premlevati, kakšno škodo je človek povzročil svetu in kako s svojim ravnanjem, kljub katastrofalnim napovedim, še naprej deluje uničujoče.

320 evrov je treba odšteti za trpinčenje.

Z bivanjem v hotelu brez zvezdic bodo obiskovalci morda spremenili pogled na dogajanje v svoji okolici in se odločili za prepotrebne spremembe. Ni čas za spanje, ampak za ukrepanje, poziva trojica in opozarja, da lahko s svojim delovanjem uničimo še tisto idilo, ki nam je še preostala, in bomo vsi slej ko prej spali v takšnem neudobju, kakršno zagotavlja njihova nastanitev. Za to je sicer treba odšteti nič kaj skromnih 320 evrov, ob prenočitvi jim pripadata še butler in zajtrk.