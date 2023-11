Moderni Nostradamus trdi, da se bo še letos odprl portal, ki vodi v druge dimenzije

Na Območju 51 (Area 51) v Združenih državah Amerike se nahaja 51 podzemnih tunelov, ki vodijo do portala druge dimenzije. Athos Salome, ki je naj bi bil Nostradamusov naslednik, napoveduje, da se bo ta portal odprl še v tem letu. Trdi, da je to, kar se nahaja pod področjem 51, neverjetno močno in nevarno.

»Ta portal nas bo vodil skozi dimenzije in skozi čas,« napoveduje Athos.

Gre za območje, na katerem stoji letalska baza Ameriških letalskih sil. Na Območju 51 so v preteklosti razvijali in testirali skrivnostne vojaške projekte, kot so vohunsko letalo Lockheed U-2, visokohitrostno letalo Lockheed A-12 (SR-71), brezpilotni dron Lockheed D-21 in stealth bombnika Lockheed F-117 Nighthawk.

Baza je tudi znana pod imeni Dreamland in vzdevki Paradise Ranch, Home Base in Watertown. Oznaka 51 naj bi pomenila 51. ameriška zvezna država.

Prepričan, da led skriva skrivnosti

Brazilec trdi, da je v preteklosti pravilno napovedal prihod koronavirusa in smrt kraljice Elizabete. Prepričan je tudi, da Antarktika skriva največjo skrivnost, piše Daily Star.

»Obstajajo skrivnosti, ki jih še nismo odkrili. Ta skrivnostni kontinent skriva dokaze o davni in napredni civilizaciji. Obstaja teorija, da se pod ledom skrivajo velike strukture,« trdi Brazilec.

Po njegovo največjo nevarnost človeštvu predstavlja umetna inteligenca. Trdi, da bi lahko ljudje izgubili nadzor nad umetno inteligenco, kar bi lahko privedlo do konca človeštva kakršnega poznamo.

»Ne poznamo motivacije umetne inteligence. Morda nadzira nekaj, kar ni človeško,« opozarja moderni Nostradamus.

V eni izmed svojih zadnjih napovedi je za britanske medije dejal, da vidi odhod kralja Charlesa s prestola in da pričakuje, da ga bo tam zamenjal princ William.