Nostradamusova napoved za leto 2024 vam je naježila kožo

V letu 2023 ste bralci največkrat prebirali vsebine, povezane s slavnima jasnovidcema Nostradamusom in babo Vango, zanimalo vas je, kaj vam bodo prinesle polne lune in mlaji ter kaj o vaši usodi pove numerologija.

Pa začnimo od zadaj. Na desetem mestu najbolj branih astroloških vsebin je baba Vanga in napoved za 2023, ki se je uresničila. Se vam morda svita, kaj bi to lahko bilo? Odgovor najdete tukaj.

Babi Vangi pripada tudi deveto mesto med najbolj branimi astrološkimi članki – tokrat je to njenih šest prerokb za 2023. Med drugim je napovedala številne naravne nesreče in katastrofe, eksplozijo jedrske elektrarne in spremembo Zemljine orbite.

Na osmem mestu je pristal usodni avgustovski mlaj. Zanimalo vas je, kaj morate narediti, da ga boste lahko preživeli s čim manj turbulenc.

Na sedmem mestu je pristala numerologija. Prebirali ste o vaši hišni številki in kakšne energije ta prinaša v vaše življenje. Štirica prinaša prepire, medtem ko osmica vnaša spoštovanje, moč in vztrajnost.

Na šestem mestu najdemo napovedi babe Vange za 2024. V prihajajočem letu naj bi videla številne uničujoče naravne katastrofe, svetovno gospodarsko krizo, napade skrajnežev v Evropi ...

Tudi na petem mestu je pristal vpogled v 2024 – tokrat vas je zanimalo, kateri rojstni datumi prinašajo čudežno leto. Ste že preverili, ali ste rojeni na katerega od teh posebnih datumov?

Četrto in tretje mesto zaseda polna luna. Prebirali ste o zapletih in dramah, ki jih je prinesla določenim astrološkim znakom.

Drugo mesto si je prislužila baba Vanga z napovedjo, ki je bila, verjamemo, za marsikoga presenetljiva. Bolgarska mističarka namreč slovi po svojih temačnih videnjih, tokrat pa je bila njena napoved pozitivna in dobra za človeštvo. Veste, o čem govorimo?

Na prvem mestu kraljuje Nostradamus. Najbolj bran astrološki članek v 2023 je njegova napoved za leto 2024. Kaj nam slavni videc napoveduje za prihajajoče leto, preberite tukaj.