Incestna družina: sporazumevajo z godrnjanjem, živijo v umazaniji in še ... (FOTO, VIDEO)

Družina Whittaker je ena najbolj razvpitih incestnih družin v Ameriki. Pogosto so deležni hvale, ker z milino in veseljem sprejemajo življenjske izzive. Živijo v vasi Odd blizu Charlestona. Njihovo družinsko drevo je med seboj močno prepleteno, zaradi česar imajo nekateri uničujoče genetske okvare.

Čeprav razumejo besede in stavke, se nekateri družinski člani sporazumevajo le z godrnjanjem in »lajanjem«, namesto z besednim ali znakovnim jezikom. Kljub izzivom so znani kot skrbni, pošteni in čisti, še naprej pa živijo v svoji mali hiši. Materializem jih ne zanima.

Začelo se je z dvojčkoma

Whittakerjevi so z incestnim parjenjem začeli, ko so se med seboj poročili otroci enojajčnih dvojčkov Henryja in Johna, in imeli otroke. Harry in njegova žena Sally sta imela skupaj sedem otrok, vključno z Johnom Isom Whittaker, ki se je rodil leta 1882.

Nekateri namesto govorjenja uporabljajo godrnjanje, »lajanje« in kretnje. FOTO: Zajem Zaslona Youtube

John se je zaljubil v Ado Rigg, svojo sestrično, in z njo imel devet otrok, vključno z Gracie Irene Whittaker leta 1920. Ko je odrasla, se je poročila s svojim bratrancem Johnom Emoryjem Whittakerjem, s katerim sta si delila oba niza starih staršev in imela 15 otrok. Veliko od njih se je rodilo s hudimi telesnimi in duševnimi okvarami.

Njuna najstarejša hči Aileen je umrla junija 1997 zaradi infarkta, medtem ko je najstarejši sin Emery umrl star komaj mesec dni, leta 1938.

Ray in Lorene, brat in sestra, se z besedami ne moreta sporazumevati – namesto tega uporabljata godrnjanje, 'lajanje' in gibe, s katerimi se izražata. Lorene je leta 1979 rodila sina Timmyja, potem ko jo je spolno zlorabil neznani moški. Je edini član družine Whittaker, ki je končal srednjo šolo.

Sosedje jih imajo radi

Sosedje so do Whittakerjevih zaščitniški, nad tujci pa niso navdušeni. Sprva so odgnali tudi fotografa Marka Laito, ki je nato o njih posnel film.

Vsi v vasi jih poznajo in jih z veseljem obiskujejo, saj veljajo za prijetne in preproste ljudi. FOTO: Zajem Zaslona Youtube

Obiskal jih je leta 2020 in posnel dokumentarec o njihovem načinu življenja, ki si ga je na YouTubu ogledalo več kot 42 milijonov ljudi. Z njimi je govoril o njihovem vsakdanjem življenju, dediščini ... Močno pa so se ga dotaknile njihove neugodne življenjske razmere, zato je zagnal kampanjo za zbiranje denarja.

Ko jih je leta 2022 znova obiskal, je z veseljem ugotovil, da je družina opravila nekaj prepotrebnih izboljšav doma z 51 tisoč evri, zbranimi na strani GoFundMe. Vsoto so porabili za nov tovornjak, streho, popravilo kuhinje in grelnik na premog.

V podkastu Koncrete KLIPS je Mark povedal: »Šli smo po cesti, ki se je spremenila v podeželsko, ta pa v makadamsko. Na koncu nje je bila prikolica, nasproti nje pa majhna baraka.«

»In tam so bili ljudje, ki so hodili naokrog, pogledovali v različne smeri in »lajali« na nas. Enega od njih smo ogovorili, v odgovor je zakričal in pobegnil.«

Mark Laita je zanje zbral 51 tisoč evrov. FOTO: Zajem Zaslona Youtube

Družina Whittaker se je strinjala, da ga spusti noter, da bi posnel nekaj fotografij, potem ko jim je ponudil, da posname portret, ki ga bodo položili v krsto nedavno umrle ljubljene osebe.

Sosedje so do družine zelo zaščitniški in ne marajo, da se jim ljudje posmehujejo. Vsi v vasi jih poznajo in jih z veseljem obiskujejo, saj veljajo za prijetne in preproste ljudi.