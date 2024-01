Fritzlov edini prijatelj je kanibal

Čez dva meseca bo minilo 15 let, odkar so za rešetke stlačili avstrijsko pošast Josepha Fritzla. Zgodbe o njegovih grozodejstvih so pretresle svet: dolgih 24 let je lastno hčer zadrževal v ujetništvu, jo zlorabljal in z njo spočel sedem otrok. Ker je bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen z možnostjo pogojnega izpusta po 15 letih, bi lahko kmalu zapustil ustanovo za duševno motene obsojence, kjer je trenutno.

Fritzlovi zločini so sprožili val protestov v Avstriji. Foto: Marko Feist

Po ocenah forenzične psihologinje Heidi Kastner Fritzl namreč družbi ne predstavlja nobene nevarnosti več. Kastnerjeva je ugotovitev podkrepila z izjavo, da je 88-letnik fizično izredno slaboten, pri hoji pa si pomaga s hojco. Menda naj bi trpel tudi za demenco. Joseph Fritzl si je v zaporu spremenil ime. Za to se je odločil po tem, ko so ga sojetniki brutalno pretepli in mu med drugim izbili zobe. Zdaj se predstavlja kot Joseph Mayrhoff, čeprav bo javnosti vedno znan kot Joseph Fritzl.

Običajno se zapre v samico, veliko časa gleda televizijo in vzgaja paradižnike.

O tem, kako so videti njegovi dnevi v celici, je pred dnevi za nemški časnik Bild spregovorila njegova odvetnica Astrid Wagner, ki je varovanca opisala kot samotarja. »Običajno se zapre v samico, veliko časa gleda televizijo in vzgaja paradižnike. Ko zunaj sije sonce, se skozi rešetke nastavlja žarkom, ukvarja se z gimnastiko in hoče dočakati sto let,« pravi Wagnerjeva, ki je dodala, da se Fritzl noče z nikomer družiti, le enega prijatelja ima. To je Alfred U, prav tako klient Wagnerjeve, ki je bil obsojen na dosmrtno kazen, ker je umoril madžarsko prostitutko, jo razkosal in iz nekaterih delov njenega telesa skuhal golaž. Brezglavo truplo 28-letne madžarske državljanke so našli na dnu jezera Neusiedler ob meji med Avstrijo in Nemčijo.

Obsojen je bil 19. marca 2009. FOTO: Marko Feist

Astrid Wagner se strinja s forenzično psihologinjo: »Fritzl je popolnoma nenevaren in neškodljiv. Osebno se ne bi bala, če bi si morala z njim deliti stanovanje, tako se je spremenil. Tudi spolnega nagona nima več,« pravi. Ker njegovo zdravje močno peša, med drugim paznikom pripoveduje, da je bil nekoč znana pop zvezda, spet drugič želi na prosto, ker da ga čaka pomemben poslovni sestanek, prepričan pa je tudi, da ga obiskujejo sorodniki, ki nikoli niso prestopili praga ustanove, se morajo oblasti zdaj odločiti, kam ga bodo preselili, ko pride čas za pogojni izpust. Običajni zapor zaradi njegovega stanja ne pride v poštev, lahko pa bi ga namestili v zaporniško bolnišnico, čeprav Wagnerjeva poskuša doseči, da bi ga nastanili v dom za starostnike.