Bil je ena najsvetlejših zvezd zabavne industrije do smrti v zapor (Suzy)

Med letoma 1998 in 2006 je bil Danny Masterson ena najsvetlejših zvezd na nebu ameriške zabavne industrije. Oh, ta sedemdeseta je bila nadaljevanka, ki je v gledalcih uspešno budila nostalgijo na preprostejše čase brez mobilnih telefonov in pretočnih vsebin, ko so se poslušale vinilke in nosile hlače na zvonec. A v zasebnem življenju je bil igralec vse prej kot kul in nikakor ne dobrega srca.

Bijou s hčerko Fianno in svojo starejšo sestro Mackenzie, ki je v knjigi opisala incestno razmerje z očetom, ki jo je dolga leta posiljeval, z njim je celo zanosila. Foto: Profimedia

Pred dobrimi petimi leti je namreč pricurljalo na dan, da losangeleška policija preiskuje igralca zaradi obtožbe spolnega napada. Do konca leta 2017 ga je spolnega napada obtožilo že pet žensk, večinoma so bile članice Scientološke cerkve, v kateri igralec kotira precej visoko, zato si niso upale spregovoriti, dve pa sta bili v času posilstva celo njegovi partnerici. Obe sta pričali, da se je posilstvo začelo, ko sta spali, napad pa se ni končal, ko sta se zbudili in moledovali za milost. Na sodišču so dekleta pričala o tem, da jim je med posilstvom grozil s pištolo, jih pljuval, pretepal in zmerjal. Vsi napadi naj bi se odvijali med letoma 2001 in 2003.

Njegova kariera se je v trenutku ustavila. Odpovedali so se mu tako nekdanji soigralci iz nadaljevanke kot Netflix, kjer je užival v uspehu nove nadaljevanke The Ranch, v kateri je nastopal z Ashtonom Kutcherjem, s katerim sta prijateljevala vse od začetka snemanja Oh, ta sedemdeseta. Iz serije so ga umaknili, ob strani pa mu ni stal nobeden od prijateljev, razen članov njegove Cerkve in žena Bijou Phillips, hčerka Johna Phillipsa, pevca legendarne skupine The Mamas & The Papas, s katero je začel hoditi pol leta po zadnjem napadu.

Obljubil je, da bo dokazal, da dekleta lažejo, potem pa jih še tožil. Iz te moke zdaj res ne bo kruha. Foto: Profimedia

Zaradi težav s pravnimi postopki se je na sodišču naposled zagovarjal zaradi več posilstev dveh od žrtev. Konec maja so ga že spoznali za krivega, zdaj mu je sodnica dosodila dosmrtni zapor, za pogojni izpust pa lahko zaprosi šele po tridesetih letih. Njegova edinka, devetletna Fianna Francis, se je paru rodila na valentinovo, breme očetovih dejanj pa je nedvomno nekaj, kar jo bo spremljalo vse življenje.