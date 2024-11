Direktor podjetja z matematično nalogo testira kandidate na razgovoru. Jo znate rešiti?

Na Redditu se je pojavila zanimiva objava. Direktor podjetja iz New Yorka, ki se ukvarja z upravljanjem naložb, Dino Dionne, ima nenavadno zahtevo na zaposlitvenem razgovoru. Na LinkedInu je delil matematično nalogo, ki jo morajo kandidati rešiti v treh sekundah, piše 24sata.

Računska naloga je sledeča: 3x3-3/3+3.

»Če želite to delo, imate tri sekunde za pravilen odgovor. Ne bi verjeli, kakšne vse izgovore slišim od ljudi, ki so bodisi podali napačen odgovor bodisi sploh niso znali odgovoriti. Moj šestletnik je nalogo rešil v 30 sekundah,« je zapisal direktor v objavi.

Uporabniki Reddita so se lotili reševanja naloge. Nekateri so zapisali, da je pravilen odgovor 1, drugi pa so trdili, da je odgovor 11.

Kakšen rezultat pa ste dobili vi? Razmislite ... pravilen rezultat vas čaka na dnu članka.

Pravilen rezultat je 11.