Dedek je še živ, koga so upepelili?

Po devetih letih je čudežno vstal od mrtvih: Kitajsko je šokirala zgodba Zhua Kanglua, ki je nekoč pobegnil iz doma za starejše občane, pozneje pa naj bi ob cesti našli njegovo truplo. Očitno se je hudo ponesrečil, so sklepali svojci, ki naj bi moškega celo identificirali in nazadnje upepelili.

Kje je bil vsa leta?

Svojci so se tako poslovili od starostnika in življenje je teklo naprej, vse do nedavnega, ko jih je šokirala fotografija, objavljena v številnih krajih v provinci Chonqing. Tamkajšnja policija je ob prijavi številnih prebivalcev pristopila do moškega, vidno zmedenega in očitno brezdomnega, in na podlagi pogovora z njim sklenila, da bo poskusila najti njegovo družino. Objavili so njegovo sliko, upodobljenega moškega pa je šokiran prepoznal vnuk in nemudoma vzpostavil stik z možmi postave.

Dedek je pobegnil iz doma za upokojence.

Našli so truplo ponesrečenca, ga identificirali in upepelili. FOTO: Kevin Brine, Getty Images

Ti so k pomoči pri identifikaciji povabili najbližjega sorodnika, možakarjevega brata, DNK-analiza pa je potrdila tesno sorodstvo. Dedek, čeprav prestrašen in pretresen, je svojce ob vnovičnem snidenju prepoznal, kaj vse je doživel v minulih letih, kje je bil in zakaj ni poskusil že prej vzpostaviti stika ali prositi za pomoč, pa še ni znano. Oblasti bodo poskusile tudi ugotoviti, koga so v resnici kremirali leta 2014.

Še bolj šokirani so bili pred leti svojci Indijca, ki naj bi se odpravil delat v Perzijski zaliv. Letalo, s katerim naj bi potoval, je strmoglavilo in pretresena družina je bila prepričana, da je 25-letnik tragično umrl. V resnici je odletel v Abu Dabi in si je ustvaril zavidljivo kariero, domov pa se ni nameraval vrniti, dokler ne bi nabral zadostnega premoženja, zato jih je raje pustil v žalostnem prepričanju, da je umrl. Od mrtvih je vstal šele 45 let pozneje.