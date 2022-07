Česa takega še niste slišali: jedel zavitek s šunko, zdaj že pet let neprestano prdi

Tyrone Prades (46) se je decembra 2017 z ženo in otroki odpravil na božični sejem v Birminghamu. Kar bi moral biti prijeten družinski izlet, se je za Tyrona spremenilo v nočno moro. Potem, ko je pojedel zavitek s šunko, je staknil zastrupitev s hrano in več tednov ostal prikovan na posteljo. Težave pa ima tudi pet let po neljubem dogodku. Namreč, nenadzorovano prdi, zato se je odločil tožiti stojnico in zahtevati odškodnino v vrednosti okoli 235.000 evrov. Njegov odvetnik Robert Parkin trdi, da je bila šunka okužena s salmonelo, in navaja, da Prades zaradi tega zdaj trpi za rednim in nenadzorovanim napenjanjem, ki ga ponoči zbuja in ga spravlja v javnosti v zadrego. »Simptomi so predvsem utrujenost, oslabljeno delovanje jeter, povezano z brbotanjem v želodcu in napihnjenostjo. Njegov trebuh spušča tako glasne zvoke, da ga ponoči zbuja,« je povedal Parkin.

Odvetniki tožene stranke priznavajo, da je inšpekcija na uporabljenem nožu našla Escherichio coli, da pa salmonele ni bilo. Poudarjajo, da Prades ni trdil, da je njegove težave povzročila okužba z Escherichio coli, ter da bo treba navedbe o okužbi s salmonelo dokazati na sodišču.