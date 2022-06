Najprej je prodajala prdce, zdaj pa svoj znoj: bi ga kupili?

Se spomnite Stephanie Matto iz Connecticuta, ki je ustvarila majhno bogastvo s prodajo lastnih prdcev v kozarcih, a je morala zaradi hospitalizacije po dieti, ki je sledila, s tem hobijem prenehati? No, zdaj se je vrnila, le da tokrat namesto prdcev prodaja ustekleničeni znoj svojih prsi. Pravi, da ji priprava ene stekleničke vzame le 15 minut, za želeno raven potenja pa po štiri ure na dan poležava ob svojem bazenu. Če je sončen dan, lahko v enem dnevu napolni 10 stekleničk, ki se nato prodajajo za okoli 460 evrov za kos.

»Rada ležim ob bazenu, vendar je to tudi težko delo, naj vas ne zavede,« je Stephanie povedala za Jam Press. »Imam odlične prsi. Vonj znoja, lizanje znoja, oboževalce mojim prsim še najbolj približa.« Pravi, da je polnjenje stekleničk odvisno od več dejavnikov, predvsem od predvsem od toplote, gibanja in stopnje hidracije. »Poskušam piti veliko vode in sedeti čim več na neposredni sončni svetlobi. Sem kot človeški javor in moje prsi izločajo ​​moj sok – sedim in zbiram svoj sok na enak način kot javor.«

Njen nenavadni poslovni podvig pa ponovno prinaša vrsto tveganj, saj predolgo zadrževanje na soncu ni zdravo. Pravi sicer, da se primerno zaščiti ...