Asteroid na poti proti Zemlji, približuje se nam čedalje hitreje

Po vesolju drvi asteroid, poimenovan po egipčanskem bogu kaosa, in je vse bliže Zemlji. Ni izključeno, da bo trčil z našim planetom, a čeprav pridobiva na hitrost, do bližnjega srečanja ne bo prišlo še nekaj časa.Leta 2004 so raziskovalci z Inštituta za astronomijo na univerzi Havaji odkrili 370 metrov velik asteroid in ga poimenovali Apep, po egipčanskem bogu, ki je skušal pogoltniti sonce. Vse odtlej so sledili asteroidu in ugotovili, da se bo Zemlji približal leta 2029. Skoraj 40 let kasneje pa, tako predvidevajo, obstaja možnost, da bi dejansko trčil v naš planet, saj zelo hitro pridobiva na hitrosti. Razlog za to, da čedalje bolj divje dirja po vesolju je t. i. pojav Jarkovskega, poimenovan po rusko-poljskem gradbenem inženirju. Do pojava pride, ko se deli asteroida segrevajo hitreje kot drugi.Raziskovalci so sprva, sodeč po hitrosti asteroida domnevali, da bo leta 2068 letel blizu mimo Zemlje, zaradi pojava Jarkovskega pa je zelo težko predvideti, kako se bo asteroid gibal v daljšem časovnem obdobju. Zaradi pojava bi se pot asteroida lahko malenkostno spremenila, kar pa bi bilo lahko dovolj, da bi prišlo do trčenja. Možnost za to je 1 proti 150 tisoč, kot datum morebitnega trčenja pa se omenja 12. april 2068. čeprav gre za zelo majhno verjetnost, pa so raziskovalci mnenja, da je potrebno asteroid opazovati oz. mu slediti. Decembra 2004 je nastala manjša panika, saj so tedaj izračunali 2,7-odstotno možnost trčenja Apepa z Zemljo 13. aprila 2029.Apep je trenutno na Nasinem seznamu asteroidov, za katere obstaja največja verjetnost trčenja z Zemljo, na tretjem mestu, pred njim sta asteroida DA (0,012 odstotka možnosti trčenja) in Bennu (0,037 odstoka). Če bi se najslabši scenarij uresničil in bi Apep, ki je poln niklja in železa, dejansko treščil na naš planet, bi se sprožila moč, enaka 1,151 megatonam TNZ. Takšen dogodek se na našem planetu zgodi enkrat na približno 80 tisoč let.