17-letnica nad medveda, da bi rešila kužka (VIDEO)

Ko je 17-letna Hailey pogledala na dvorišče v kalifornijskem Bradburyju, je zaprepadena videla, kako se na nizek zid poleg hiše povzpeli medvedka in mladiči. Z medvedjo družino pa so se začeli 'prepirati' domači psi.



A Hailey se ni prestrašila medvedov, stekla je na dvorišče, z vso močjo odrinila medveda in s psom stekla v hišo.





Medved, očitno šokiran zaradi Haileyjinega poguma, pa je odšel strah od hiše.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: