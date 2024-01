Na letalu 13 ur sedela ob psu, ki je imel vetrove. Toliko odškodnine sta dobila

Zakonca Gill in Warren Press sta se odpravila na potovanje iz Pariza v Singapur. Potovala sta z letalom Singapore Airlines, let pa je trajal dolgih 13 ur.

To ne bi bila tako velika težava, če jima ne bi bilo treba v prvem razredu sedeti poleg psa, ki je imel vetrove in ves čas glasno sopel. To ju je tako motilo, da sta se morala preseliti v poslovni razred.

Potovala sta z letalom Singapore Airline. FOTO: Edgar Su Reuters

Gill je povedala, da je odločena, da bo od letalske družbe prejela nekakšno nadomestilo za plačilo višjih vozovnic in znižanje razreda.

Mesece sta pošiljala elektronska sporočila s pritožbami, nato pa je ta par z Nove Zelandije na koncu prejel 1410 dolarjev oziroma približno 1300 evrov odškodnine.

Le dva sedeža v poslovnem razredu

Zakonca sta plačala doplačilo za sedeže v prvem razredu, in ko sta ugotovila, da sedita poleg psa, sta se poskušala pogovoriti s stevardeso, ki jima je povedala, da sta prosta le dva sedeža v poslovnem razredu.

Kljub temu sta se odločila ostati na svojih mestih, a po večerji je pes začel spuščati vetrove in smrčati, tako da nista mogla zaspati.

Ko sta vložila pritožbo, jima je letalska družba dala dve darilni kartici za 73 dolarjev, kar je približno 68 evrov. To jima ni bilo dovolj, zato sta se znova pritožila. Nato sta prejela darilne bone v vrednosti 118 dolarjev oziroma približno 109 evrov. A tudi to za zakonski par ni bilo dovolj. Na koncu so jima izplačali razliko v ceni vozovnice za premium in poslovni razred.

Zakonca sta povedala, da bosta denar namenila združenju živali iz Nove Zelandije, poroča 24sata.hr.