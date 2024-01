Tudi psi sanjajo, manjši sanjajo pogosteje kot veliki

Včasih pes ali mačka med spanjem premika oči ali trza, zato menimo, da se našemu ljubljenčku nekaj sanja. Znanstvene raziskave to potrjujejo. V skladu z izsledki sanjajo ne le mačke in psi, ampak večina vretenčarjev. Menda celo drobna vinska mušica.

Spanje pri psih in mačkah gre podobno kot pri človeku skozi več faz. Budnosti sledi stanje REM oziroma spanje s hitrimi gibi oči. Nato nastopi trdno spanje. Sanje, ki se jih spominjamo, ko se zbudimo, se pri ljudeh zgodijo v fazi REM. Ta se začne približno 90 minut potem, ko zadremamo. Pri psih in mačkah naj bi nastopila nekoliko hitreje, že po 20 minutah.

Fazi REM sledi trdno spanje. FOTO: Anna Derzhina, Getty Images

Ljudje v sanjah pogosto ponavljamo reči, ki so se nam dogajale čez dan, kako pa je pri živalih? Znanstveniki so pri podganah ugotovili, da tudi živali sanjajo o svojih dnevnih aktivnostih. Opazili so, da so se podganam med spanjem v REM-fazi v enakem zaporedju aktivirala ista področja možganov kot med dnevnimi aktivnostmi v labirintu. Tudi psi naj bi, trdijo strokovnjaki, sanjali predvsem o tistem, kar so čez dan počeli.

Počakajte, da se prebudi

Pasje sanje naj bi se torej razlikovale predvsem glede na to, s čim se pes ukvarja čez dan. Če imate čuvaja, bo tudi sanjal o varovanju. Po drugi strani bo pes, ki obožuje lovljenje žogic, to dejavnost verjetno ponovil v sanjah. To so znanstveniki ugotavljali tako, da so psom začasno onemogočili del možganskega debla, ki skrbi za to, da se med sanjami, čeprav jih doživljamo kot resničnost, ne premikamo.

Če se igra z žogico, se mu bo sanjalo o tem. FOTO: Evrymmnt, Getty Images

Ugotovili so, da manjši psi sanjajo pogosteje kot veliki, da pa so njihove sanje krajše. Psi imajo lahko celo nočne more: v tem primeru jih ne zbujajte, saj lahko nezavedno reagirajo in vas napadejo. Na to opozorite otroke. Če menite, da se psu sanja kaj groznega, počakajte, da se prebudi, in ga šele nato pomirite.

Dolžina REM-faze se tako pri človeku kot pri mačkah in psih krajša z leti. Znanstveniki predvidevajo, da zato, ker se v njej odvija učenje, mladiči pa se morajo o svetu naučiti več kakor odrasle živali. Trzanje mačk ali psov v sanjah ni razlog za skrb. Gre za naraven pojav, povezan z omenjenim delom možganskega debla; ta je pri mlajših živalih slabše razvit, zato mladički gibe iz sanj večkrat izvedejo tudi zares. Tako bo mačka, ki se ji sanja o teku, med spanjem rahlo premikala tačke.​