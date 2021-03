Zaupljivi Šuklje

Predsednik vladeje leta 1992 postal predsednik stranke LDS, kar je ostal do 2003. Istega leta je postal tudi predsednik Vlade Republike Slovenije; ta položaj je zasedal do 2002., razen z nekajmesečno prekinitvijo za časavlade leta 2000.1. decembra 2002 je bil izvoljen za predsednika Republike Slovenije s predvidenim koncem mandata leta 2008. Marca 2004 je bil imenovan za častnega senatorja Evropske akademije znanosti in umetnosti. No, in nekega dne na strankarskem srečanju ogovori strankarskega kamerada: »Borut, ne zameri mi, prosim, vendar tega ne morem več prenašati. Vsakič, samo da stopim za govorniški oder, ti zaspiš. Mi mogoče ne verjameš?«: »Gospod predsednik, mar misliš, da bi spal, če ti ne bi zaupal?«