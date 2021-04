Za telo zelišče, za duha evangelij

Pater Simon Ašič

»Za skoraj vse bolezni zdravilna zelišča, proti bolezni duha evangelij.« Tako je v osamosvojitvenem letu 1991 povedal pater, ko ga je novinar in potopisecobiskal v cistercijanskem samostanu v Stični, kjer je bival v skromni sobi.Če je bil dež, se je posvečal študiju in molitvi, če je pomladi, poleti ali jeseni sijalo sonce, ga običajno ni bilo doma. Sprehajal se je po okoliških travnikih, gozdovih in nabiral zelišča.Z zeliščarstvom se je začel ukvarjati med vojno: »K nam v samostan je pribežalo nekaj starejših in bolehnih duhovnikov. Zdravil se ni dobilo, zato sem jim poskušal pomagati z zelišči.«Osnova mu je bila knjiga švicarskega župnika, zdravilca. Zrnecu je hudomušno namignil: »Brskal sem in prevajal. In saj veste, kdor brska, izbrska.«