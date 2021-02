Smejali smo se ...

Kontrolo rojstev je nujno treba obdržati v ustavi, kajti razprave v skupščini močno aktualizirajo tisti* sloviti verz: zato se s kontracepcijo borimo, da bi bil na svetu kak cepec manj!**--* Janez Menart; slovenski pesnik in prevajalec**Aforizme z naslovom Dober dan, Slovenci je v Slovenskih novicah redno objavljal, pisatelj in časnikar, ki je bil pet let Delov dopisnik iz Sarajeva, med letoma 1979 in 1980 namestnik glavnega in odgovornega urednika Teleksa, 1980 urednik centralne redakcije Dela, ob koncu poklicne kariere pa je bil tri leta odgovorni urednik in sedem let član uredništva Pavlihe.