Šal in karikature nikoli ne preskoči

Pri oblikovanju naše jubilejne rubrike z velikim navdušenjem odkrivamo, kako zanimive in dragocene bralke in bralce imamo. Med njimi je tudi Franci Mežek iz Žirovnice, ki nam je zvest že vse od začetka, torej 30 let. Danes 70-letni upokojenec se je v zadnjih letih sicer nekoliko umiril, nas je pa ob našem obisku presenetil s pripovedjo o kopici zanimivosti.



Preden se je pred petimi leti upokojil, je bil podjetnik, popravljal je industrijske stroje. Bil pa je tudi inovator, a mnogo pred časom.

Konec 80. let prejšnjega stoletja je namreč izdelal enega od prvih strojev za rezanje z vodnim curkom, vendar se zadeva pri nas ni prijela.



»Teh strojev takrat še nihče ni poznal in uporabljal. Šele pozneje so prišli v Slovenijo, a tehnologijo so uvozila tuja podjetja,« nam pove.



Franci živi v prelepi sončni vasici tik pod najvišjim vrhom Karavank. In se pohvali, da ima iz kuhinje prelep pogled na Stol, iz dnevne sobe pa na Triglav. Zato je povsem logično, da je navdušen hribolazec, poleg tega je član skupine ljubiteljev strmih klancev, ki se imenuje Druščina ljubiteljev Valvasorja.



Gre za klene naskakovalce Valvasorjevega doma pod Stolom (1181 m), ki vsak obisk dokumentirajo v posebni vpisni knjigi, ob koncu leta pa slovesno podelijo diplome zmagovalcem. Z akcijo spodbujajo pohodništvo in druženje ter s tem pripomorejo k zdravemu načinu življenja.



Franci pove, da je ta izziv zdaj prepustil nekoliko mlajšim, da pa je imela druščina ob vzponih vedno tudi precej zabave in heca. A ne le tega, leta 2013 je s 376 vzponi pri 63 letih postal celo zmagovalec, čez dve leti pa se je v enem samem letu do Valvasorjevega doma povzpel kar 411-krat!



Seveda našega zvestega naročnika tudi povprašamo, kako so mu kaj všeč Slovenske novice in kaj ga najbolj pritegne.

»Preberem kar vse po vrsti, če že ne vsega teksta, pa vsaj naslove. No, resnici na ljubo, če vidim, da pišete o kakšni angleški princesi, ki je izgubila svoj noht, me to res ne zanima. Drugače pa so mi zelo všeč šale in karikatura na zadnji strani, tega nikoli ne preskočim, in vse aktualne zadeve. Običajno rešim tudi križanke, a jih nikoli ne pošljem, zato tudi še nikoli nisem prejel kakšne nagrade. Zdi se mi, da je verjetnost za dobitek tako majhna, da se zaradi tega ne splača. So pa križanke dobre za kravžljanje možganov,« še razloži naš zvesti bralec Franci.

