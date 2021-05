S tretjim srcem

Spomladi leta 2008 je bila takrat 18-letnapeti človek na svetu, ki je preživel dvojno transplantacijo srca.Najstnici iz Choppingtona v angleški pokrajini Northumberland so februarja že drugič presadili srce. »Zdaj se dobro počutim, imamo veliko načrtov,« je veselo povedala plavolaska, ki se na videz ni razlikovala od svojih vrstnic.Kot sta medijem razkrila mamain oče, je bila Leanne do 12. leta povsem običajno dekle. Na družinskem posestvu je jahala ponija, ki ga je njej in bratu kupil oče. A dva meseca po 12. rojstnem dnevu je začela pešati, postala je utrujena. Najprej so pomislili, da je gripa, tudi zdravnik je rekel, da bo vse v redu.Nekega večera pa je omagala na stopnicah in v bolnišnici so ugotovili, da se je Leanne v telo prikradel virus, ki je napadel srčno mišico. Telo je srce po prvi operaciji zavrnilo, zato so ji ga morali presaditi še enkrat. Prve tedne po drugi presaditvi je kazalo, da je telo novo srce sprejelo, nato so se začele težave. Dekle je umrlo, zdravniki so rekli, da se ni dalo nič storiti.