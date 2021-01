Poslovi se Franc Košir

»Jaz sem pa en Franc Košir, s kmetov doma, mestnh nimam nč manir, slaba je ta. Sm špancirou po Lublan z vinčkam ogret, gledal so me prou postran, glej ga, en kmet. No pardon, no pardon, no pardon, no pardon, saj koj kupu bom bonton ...,« poje pesem, ki jo je spisal Tone Fornezzi - Tof prav za trobentača in izjemnega ljudskega humorista, občasno tudi pevca Franca Koširja.



Kot trobentar se je na samem začetku (leta 1953) priključil Gorenjskemu kvartetu, ki se je pozneje preimenoval v Ansambel bratov Avsenik in z njimi doživel vzpon ter svetovno slavo. Bil je zaveden Jeseničan. Spodbujal je jeseniške hokejiste v dobrih in slabih časih. Ob vsaki njihovi zmagi na domačih tleh je zaigral Prelepo Gorenjsko. Ob sebi je vedno imel svojo trobento. Zaradi vseh obveznosti je našel čas za poroko samo 1. novembra. Poslovil se je leta 1991.

