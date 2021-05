Piranska občina razprodajala elitne parcele

Pred desetletjem je bila Občina Piran, kljub izjemnemu porastu turistov, v prvega pol leta je v Piranu prenočilo nič manj kot pol milijona ljudi, v finančni stiski. Zato je začela razprodajati svoje najelitnejše parcele. Te so ponujali že zgodaj spomladi, a glej ga, zlomka, parcele s pogledom na morje se niso prodale.Potem so za trikrat spustili ceno in denimo 1750 kvadratnih metrov velika parcela v Portorožu v bližini Hotela Kempinski se je prodajala za pičlih 520.000 evrov. Po smešno nizkih cenah pa so bila julija 2011 zemljišča v Parecagu in Sečovljah, ki jih je občina ponudila po izklicnih cenah od 149.000 do 300.000 evrov. Danes bi bile omenjene lokacije vredne vsaj štirikrat ali petkrat več.Javnost je bila nad prodajo malodane ogorčena. Prvič zato, ker so se elitna zemljišča razprodajala po smešno nizkih cenah. Še bolj pa je bil na mestu očitek, da s prodajo občina oz. celotno občestvo izgublja nadzor v že tako občutljivem okolju.