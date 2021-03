Naivni Slovenci v goljufivih igrah

V začetku devetdesetih let, ko so se po Sloveniji razpasle divje igre na srečo, je v vrtinec goljufivih organizatorjev denarnih piramid potegnilo več deset tisoč Slovencev. Največ tako imenovanih vlagateljev sta pritegnili igri catch the cash in fair play, ki se ju je skupaj udeleževalo okoli dvesto tisoč lahkega zaslužka željnih naivnežev. Večina med njimi je pozneje sklonjenih glav, osramočenih po pristanku na trdnih tleh, lahko le sanjala o bajnih zaslužkih, ki so jih obljubljali spretni govorci.Začetni igralski zanos je sčasoma zamrl, množična srečanja, ki so jih zasebno varovali celo naši slabo plačani policisti, so šla v pozabo. Zaslužkarji, ki so igro propagirali pod geslom Sistem, ki mnogo daje in nič ne jemlje, so se s polnimi žepi potuhnili in svoje varčevalce prepustili obupnim poskusom, da bi s tožbami prebudili pravno državo k ukrepanju.Zgodilo se ni nič, kajti v nezakonitem zbiranju milijonov mark nihče ni videl prevare. Takratni temeljni javni tožilci so se izmikali z izgovori, češ da se ne morejo opirati na govorice, čeprav je bilo kristalno jasno, da zaradi neplačevanja davkov mimo državne blagajne bežijo milijoni. Vrabci na strehi pa so čivkali, da so s piramidnimi igrami povezani tudi vrhovi takratne Varnostno-informativne službe (VIS), kar so potrdili tudi nekateri organizatorji, ki so hodili na redne brifinge v stavbo notranjega ministrstva v Štefanovi ulici; hodili so k, tedanjemu namestniku predstojnika Vis, ki naj bi pomagal pri legalizaciji denarnih piramid. Jeglič je pozneje izginil kot kafra, menda v Rusijo, kjer naj bi, domnevno z zaslužkom od goljufive igre, začel novo življenje.Toda kljub ugotovitvam uglednih pravnikov, ki so zastopali več sto prevaranih varčevalcev, da se država spreneveda, ko ne vidi bega milijonov, čeprav gre za očitno goljufijo, je nekoč vroča zgodba izgubila sapo in povsem potihnila. Ugled notranjega ministrstva pa so poskušali reševati z medlimi ukrepi, ostal je le grenak priokus, da so imeli morda prav tisti, ki so trdili, da za vsem stoji država. Slovenske novice, še posebno pa novinar, so o goljufivi igri, ki se je spremenila tudi v igro smrti, zaradi ene nepojasnjene smrti, podrobno poročale.