Angel varuh osmešil radijski EPP

Pred tremi desetletji, v času, ko so Slovenske novice postajale brez konkurence najbolj bran in najbolje prodajan dnevni časopis v Sloveniji, majhna ekipa pa je z velikansko naklado, ki bi ji ploskal celo časopisni kralj, čigar filozofija je, da časopis prenese enega novinarja na tisoč prodanih izvodov, časopis vsak dan delala bolje in bolje, je precej zanimanja povzročila pesmica o božjem uslužbencu, ki je osmešila Radio Slovenija,pa prinesla reklamo in solde.Wolf je namreč s svojim sponzorjem plačal Radiu Slovenija 130.000 tolarjev za intenzivno predvajanje naslovne skladbe nove kasete Angel varuh moj. Prvih deset dni je vse potekalo po dogovoru, potem pa skladbe kar naenkrat ni bilo več na programu. In žur se je začel. Skladba je kar naenkrat postala sporna, kajti žalila naj bi vernike in nevernike.Wolf in založba Helidon sta se pritožila, posebna cenzorka komisija je skladbo še enkrat preposlušala, ugotovila, da je vse v redu, ampak ni bilo! Sledil je radijski pingpong, v katerem nihče ni vedel nič, odgovornost pa so prelagali drug na drugega. Kljub izpadu pri prodaji kasete pa je bil Wolf tisti, ki je največ profitiral, saj ga je ta škandal proslavil tudi po medijih, kjer ga prej ni bilo. Angel varuh mu je torej pomagal!