Zvezde instagrama: šampionka, ki zna uživati (Suzy)

Vsaj tako navihani, kot so njeni lasje, je tudi osebnost te pogumne Mariborčanke. Brez strahu se spusti v dolino in premaguje svetovno konkurenco, da bi nas razveseljevala z izjemnimi rezultati. A tudi zunaj tekmovalne sezone poskrbi, da ostanemo v njeni družbi. Povabi nas na morje, na kondicijske priprave, z njo se lepotičimo in poslušamo rokersko glasbo, ki se odlično poda njeni razigrani naravi.

Motivacijsko je novembra 2012 začela svoje popotovanje na instagramu. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Prvi smučarski zavoji v naročju očeta FOTO: osebni arhiv/Instagram

Narisane brčice v podporo moškim pri boju proti raku na prostati. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Pravi, da je bila tigrica večino otroštva. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Stran od smučarske karavane je rada naličena in ženstveno urejena. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Pletilke in volna namesto meditacije FOTO: osebni arhiv/Instagram

Vedno se najde priložnost, da pokaže svoje lepe noge. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Obožuje živali in se z njimi zelo rada druži. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Po mrzli zimi se prileže vroči tropski raj. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Pri vseh šampionskih uspehih je ob njej vselej mama Darja. FOTO: osebni arhiv/Instagram