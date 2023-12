Zvezde instagrama: Denis Avdić (Suzy)

Zelo domiselno niza drobce iz svojega življenja, kjer vzdržuje ravnovesje med zasebnim in javnim. Pri obeh je rdeča nit humor in uživanje v trenutku, saj je deloholik že večkrat izkusil posledice pretiravanja, zato je potegnil ročno zavoro in se bolj temeljito posvetil sebi.

Ob tem nikoli ne pozabi na svojo zvesto poslušalstvo in gledalstvo, ki ga zavzeto hrani s smehom in 'odštekanimi' domislicami. Njegovo zlato srce pa nenehno utripa v ritmu dobrodelnosti.

OBJAVE: 147

SLEDILCI: 62.323

SLEDI: 1.740

Predstavil nam je svojega dedka iz Bosne, kjer je preživel otroštvo.

Svojo prvo 'insta' fotografijo je ustvaril pred natanko šestimi leti, z ekipo jutranjega programa.

V bogati karieri norčij je izkusil marsikaj odpiljenega, tudi golo poležavanje v snegu.

Kot zagrizeni ljubitelj nogometa se je stisnil k enemu svojih največjih idolov, rojaku Zlatanu Ibrahimoviću.

Z brčicami bi ga lahko zamenjali za hollywoodskega zvezdnika.

Redki, zato pa toliko bolj cenjeni trenutki, ko sta lahko z ženo Ano sama, brez otrok.

Načeloma kralj, za pusta pa kraljica Kleopatra.

Pokukal je tudi v prihodnost, da preveri, kakšen bo, ko bo siv.

Razkril nam je skrivnost maminega antidepresivnega rehabilitacijskega antibiotika v obliki sarme.

Šolar Denis je svoj prvi intervju opravil z 90-letno gospo Nado.

Za vse, ki še ne veste: Avdić je strasten ljubitelj visoke mode.