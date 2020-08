Zvezdanina modrost: Zelo sva se imela rada, zdaj ima druge ženske, in kolikor sem ugotovila, tudi moške

Spoštovana Zvezdana!Kar bom napisala, bom morala zavijati, da me mož ne prepozna. No, mogoče niti ne on, ker vas ne bere, pač pa njegove drage prijateljice. Zelo sva se imela rada, to je bila usodna ljubezen za oba. Prišli so otroci, obveznosti, delo in še več dela, vedno pogosteje ga ob večerih ni bilo doma. Ves čas mi je govoril, da dela, da je na službenih sestankih, njegove družbe nisem nikoli spoznala. No, na koncu se je seveda izkazalo, da ima druge. Ženske, in kolikor sem ugotovila, tudi moške. Dolga leta nisem vedela, ko pa sem, me je skoraj kap. Začela sem se obtoževati, da sem grozna žena, da nisem lepa, seksi, da ...