Zvezdanina modrost: Utrujena sem od prilagajanja in umikanja moževim potrebam

Draga Zvezdana! Smo štiričlanska družina, živimo v bloku na 70 kvadratih. Otroka (8 in 12 let) imata skupno sobo, vse bi bilo super, če mož ne bi imel svojih posebnih potreb. Najprej si je omislil velikega psa, ki me dela tako živčno, da bi ponorela. Saj pes ni nič kriv, to vem, ampak pušča dlako povsod, vsakokrat, ko pride s sprehoda, lahko pomivam po tleh, ker je vse blatno. Ima dostop do spalnice in zdaj že spi z nama v postelji. Mož je navezan nanj bolj kot na lastne otroke. Izjemno lepo skrbi zanj, vsak dan ga vozi na sprehode, ker je tudi navdušen kolesar in športnik. V dnevni sobi ima ...