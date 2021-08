Zvezdanina modrost: ​Komaj sem se zadrževal, da nisem zadavil očeta

Spoštovana Zvezdana! Sem mlad moški pri 30, pravkar sem dobil sina. Srečen sem, s partnerko se razumeva, imam stanovanje, službo. Vedno bolj me pekli moj odnos z očetom. Mame ni več, umrla je pred leti, ostal sem sam in ta 'samost' me je zelo strašila, priznam tebi, nikomur drugemu še nisem povedal tega. Potem sem spoznal svojo ljubezen in me je njena družina vzela za svojega. Ima čudovite starše, dobro se razumem z vsemi, posebno z njeno mamo. Vprašal sem jo, kaj naj naredim z očetom. Oče me je zapustil pri dveh letih in mamo pustil samo, brez denarja, nikoli ni nič prispeval zame. N...