Zvezdana Mlakar je po ascendentu tehtnica, ki išče harmonijo, sklepa kompromise in potrebuje partnerstvo. Njena vladarica Venera je umeščena v šesto hišo projektov in vsakdanjega dela, kjer z ognjeno ovnovsko energijo skrbi za to, da je igralka drzna in zagnana pionirka na svojem področju. Dobrotnik Jupiter v prvi hiši jo vse življenje ščiti, da pristane na mehkem po še tako težkih viharjih, severni karmični vozel in Neptun pa kažeta, da so tako igralstvo kot umetnost in duhovnost njeno poslanstvo, da je to tisto, kar se uči na Zemlji. Ker sta slednja v trigonu z Marsom, ki je v ribah, v 5. h...