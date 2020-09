EKSKLUZIVNO

Zvezdana Mlakar na novi poti: Razhod ni nekaj negativnega, lahko je zelo pozitiven

Tam nekje na koncu sveta zavijete levo in greste po neoznačeni poti, ki se vije strmo navkreber in jo lahko prevozite le z džipom. Vaš avto bo poskakoval po jarkih, luknjah in hudournikih, obkrožali pa vas bodo gozd in travniki. A ko pridete do vrha, se pred vami razpre pogled na čudovit ranč, kjer je igralka in voditeljica v teh napornih časih zasnovala nekaj povsem novega, s čimer bo vsak izmed nas lahko obogatil svojo dušo. Novembra prihaja spletni program, poimenovan Zvezdina skrivnost.