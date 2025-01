Katarina Keček je rojena z ascendentom v odločnem, globokem, intenzivnem, čustvenem, zagrizenem, neuničljivem škorpijonu, ki se nikoli ne preda, čeprav gre v življenju večkrat skozi korenito preobrazbo. Zanj velja, da kar ga ne ubije, ga okrepi – in tudi Katarina izide iz vsake krize kot zmagovalka, močnejša kot prej. Na ascendentu je Neptun, tako je hkrati idealistična, zaupljiva, na trenutke naivna, intuitivna, pripravljena se je boriti za svoje ideale do konca in naprej. Mars, njen tradicionalni vladar, je v kozorogu, tako si zastavlja konkretne cilje in vedno rine dalje. S kvadrati na Merk...