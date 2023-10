Ženska moč za vedno (Suzy)

Oktobra 1998 so na televizijske zaslone prišle tri čedne, temnolase mlade ženske, ki so po babičini smrti izvedele, da so najmočnejše dobre čarovnice vseh časov, znane kot 'začarane'. Življenje so posvetile izganjanju demonov in premagovanju zlobnih sil ter vedno pomagale dobremu. Živele so v San Franciscu, a se je zdelo, da skrbijo za ves svet.

Največ pošte oboževalcev je prejemala pokojna mama Začaranih, ki se je v nadaljevanki pojavila le nekajkrat, igrala pa jo je Finola Hughes. FOTO: Profimedia

Prue (Shannen Doherty) je bila najstarejša sestra, ki je po smrti mame skrbela za mlajši sestri. Delala je v muzeju in odkrila, da ima moč premikanja predmetov, telekineze. Srednja je bila Piper (Holly Marie Combs), ki je bila kuharica v restavraciji in imela moč, da predmete zamrzne ali jim poveča toploto, da jih raznese. Phoebe (Alyssa Milano) je bila najmlajša, znala pa je videti prihodnost in preteklost.

Njihove moči so rasle, se razvijale in krepile osem sezon. Sestrske zgodbe so se prepletale, premagovale so ovire in prepire ter živele življenje, ki ni bilo vedno popolno in je prinašalo tudi zlomljena srca, razočaranja in izgube. Ker se Shannen in Alyssa v zakulisju nista dobro razumeli, je morala na koncu tretje sezone Prue umreti, Piper in Phoebe pa sta ugotovili, da imata še eno polsestro po imenu Paige (Rose McGowan), ki je imela podobne moči kot Prue.

Obuditev z novimi igralkami

Prva nadaljevanka o čarovnicah, ki je bila predvajana v najbolj gledanem terminu, je za seboj pustila pomembne sledi, saj mnoge, ki so to poskušale, niso bile uspešne. Pred kratkim so jo poskušali obuditi z novimi igralkami, a so poskus hitro ugasnili.

Alyssa, Holly in Shannen so osvajale nove vrhove v televizijskem svetu. FOTO: Profimedia

Danes se dvainpetdesetletna Shannen bori z rakom v četrtem stadiju in svojo zgodbo deli s sledilci na instagramu, vmes pa še vedno snema. Holly bo decembra srečala abrahama in je v tretje poročena, iz drugega zakona ima tri sinove. Videli smo jo v Ljubkih lažnivkah, vodi pa podkast o zakulisju snemanja nadaljevanke. Alyssa je postala glasna aktivistka, se poročila in rodila dva otroka, vmes pa snema televizijske filme in nadaljevanke. Rose pa je bila ena glavnih glasnic gibanja Me Too in je bila ena prvih, ki so obtožile Harveyja Weinsteina.