Žan Serčič v sebi predramil mojstra romantike

S čutno balado Zadnja noč je Žan Serčič navdušil na trume mladenk, v njih prižgal ogenj in se v le nekaj mesecih njenega predvajanja vtisnil v srca oboževalk, ki so si enotne – postavni pevec je pokazal novi obraz in na svojevrsten način nakazal, da se je v njem prebudil romantik, ki stavi na pridih latinske glasbe. Takšna je tudi njegova nova uspešnica z naslovom Naj me vzame, v kateri znova opeva ljubezen med njim in žensko, ki je obljubljena drugemu. Zdi se, da se mu je s selitvijo v prestolnico in drugimi življenjskimi spremembami, ki so sledile selitvi, odprl povsem nov svet, zaplul je v drugačne vode in odkril recept za uspeh, s katerim brenka predvsem na strune src mladenk, ki hrepenijo po ljubezenskih pravljicah.

Poročni par, ki ga je sredi poroke zmotil Žan, sta prepričljivo odigrala Laura in zvezdnik resničnostnih šovov Franko Bajc.

Princ hrepenenja, kot mu pravijo njegovi sodelavci, menda zato, ker so Slovenke končno spet dobile pevca, po katerem noro hrepenijo, je prepričan, da je luč sveta ugledala poletna uspešnica, ki se bo s svojo melodijo in čustvenim besedilom zasidrala v srca oboževalk. »Nadaljujem zgodbo, ki sem jo začrtal z Zadnjo nočjo, ostajam v z latinskim temperamentom prežetem popu, a Naj me vzame je vseeno bolj vesela pesem. Navdih zanjo se skriva v neizživeti ljubezni, ki ima še zadnjo priložnost, da ji uspe,« je skrivnosten Žan, ki je poudaril, da svoje zasebno življenje najraje obdrži zase, v njegovih pesmih pa lahko kljub temu zasledimo kakšen delček njegovega življenja. Navsezadnje so tudi najodmevnejše svetovne uspešnice nastale na podlagi iskrenih čustev. »Ljubezen je eno najlepših čustev in hkrati najbolj boli, zato je to tudi najboljši kanal za izražanje glasbenikov,« pravi ta nepopravljivi mojster romantike.