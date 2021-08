SRČNE IZBRANKE SLOVENSKIH ŠPORTNIKOV

Zakonca Dragić: Najhujša je samota (FOTO)

Šport je čudovit in navdihujoč, a pogosto postreže s kakšno grenko izkušnjo, ki pa je žal sestavni del življenja vrhunskega športnika. Mnogi ob vsem odrekanju, napornih treningih, pripravi in odsotnosti od doma na svoji karierni poti uživajo tudi v partnerskem odnosu, ki jim predstavlja nekakšno zavetje pred pričakovanji, zahtevami in razočaranji v športu. Partnerice slovenskih športnikov so ob njih izkusile marsikaj, a se zavedajo, da njihov odnos danes ne bi bil tako ljubeč in idealen, če svojih najdražjih ne bi spodbujale, se jim prilagajale in jih razumele v težkih trenutkih.