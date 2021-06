Zadnje leto je bilo vredno več kot tisoč ur duhovne teorije

Bilo je leto velikih spoznanj. Zgodilo se je brez napovedi, brez velikih priprav. Prisililo nas je, na trenutke precej grobo in brutalno, videti resnico, situacijo, videti sistem in današnjo družbo v vsej njeni bedi in mizeriji. Videti na način, ki ga prej nismo poznali. Začeli smo dvomiti, misliti, postavljati vprašanja ter zahtevati odgovore. Zahtevali smo resnico! Čedalje glasneje ... V bistvu je vse to neke vrste darilo. claudia andromedas Življenje je inteligentno. Želi, da gremo naprej, višje, v novo, v drugačno ... Težko nas je bilo premakniti iz cone udobja, iz mrtvila rutine...