Sašo Bertoncelj zabave ob upokojitvi ni pričakoval

Telovadec Sašo Bertoncelj je pred kratkim končal trideset let dolgo športno kariero. Slovo je prišlo pri 37 letih, vendar se zanj ni odločil čez noč, a je iskreno priznal, da je bil po dolgih letih treningov in tekmovanj psihično prazen.

Sašo je priznal, da je bila zabava najbolj noro presenečenje v njegovem življenju.

Vedno nasmejani Sašo je ob tem dodal, da se že veseli nadaljnjih izzivov v življenju, a o njih ostaja skrivnosten. Ne glede na vse bo tudi v prihodnosti ostal povezan z gimnastiko, sedaj pa je napočil čas za počitek in družino. Sašo je razkril, da mu je žena Nina, ki je v njegovem življenju močan in pomemben steber, saj je nase prevzela večino odgovornosti in skrbi za družino, pripravila zabavo presenečenja ob upokojitvi, o kateri ni ničesar vedel.

Presrečni Sašo je ob tej posebni priložnosti nazdravil s kolegi športniki, prijatelji in družino.