Z razbito glavo na urgenco

Poletje Špele Grošelj je prepleteno s pobegi na morje, druženjem s prijatelji, uživanjem v brezskrbnih mesecih in intenzivnem čiščenju stanovanja. Rdeča nit vsega pa je dobra hrana, ki ne sme manjkati ob nobeni priložnosti. Tudi po kakšnem nepričakovanem in bolečem, celo krvavem primeru so slastni prigrizki najboljša tolažba. Nekaj podobnega se je zgodilo, ko se je želela preizkusiti v precej zahtevnem športu, in sicer deskanju na vodi. Pogumno se je postavila v začetni položaj, prijela ročaj dolge vrvi, s katero jo bo motorni čoln povlekel z rampe na morske valove in jo preplavil z adrenalinom. A še preden je dobro začela, je le nekaj metrov od obale obležala v vodi, vsa okrvavljena. Padec je bil tako močan, da je zadela ob desko, pripeto na nogah, in si razbila glavo. Prijatelj Domen Kumer jo je nemudoma odpeljal na urgenco, tam pa so ji rano zašili s štirimi šivi. Pevka ni zganjala nobenega cirkusa, celo norca se je delala na svoj račun in tako lažje premagovala bolečine. Sklenila je, da se tovrstnih športnih podvigov ne bo šla več brez čelade, do takrat pa bo raje ostala zvesta svoji drugi novi ljubezni, supanju.