Vsestranska Valentina Plaskan: V ranljivosti je naša največja moč (Suzy)

Čeprav je že pri štirinajstih izdala svoj prvi pesniški prvenec, je voditeljica in urednica na RTV Slovenija zdaj pri založbi Beletrina izdala tistega pravega, ki bo prišel do širšega bralstva. Stene srca nosi naslov zbirka pesmi, med katerimi so tako novejše, ki so nastale v času epidemije, kot starejše izpred desetih let. Dobro je, da se zavedamo, da imamo priložnost, da rastemo, pravi imitatorka, igralka in nekdanja pevka težkometalne dekliške skupine Hellcats. Nekaj svoje poezije je tudi uglasbila in zapela. Bi jo lahko uglasbila v okviru svojih težkometalnih korenin? Za hip utihne in razmisli. »Mislim, da bi šlo, predvsem pri družbenokritičnih besedilih, a v angleščini,« se namuzne.