Vlomili so mu v hišo

»Nimajo mi česa odnesti.«

Radijski voditeljsi je tudi to poletje privoščil dolge počitnice, in sicer je vroče mesece z družino preživel na Krku, kjer imajo apartma. Njihov dopust pa ni bil tako brezskrben, kot so si želeli. Že po enem tednu so jim namreč nepridipravi vlomili v domačo hišo.»Vlamljali so približno osem minut čez polnoč. Mi smo na Krku spali. Imamo pa alarm in varnostno službo. Nič, vstal sem in šel v Ljubljano,« je Avdić razkril kar v etru in se pošalil, da je s policisti opravil ogled.Nepridipravi jim niso ukradli ničesar, so pa povzročili kar nekaj materialne škode. Uničili so vhodna vrata, ena notranja vrata in alarm.Denis je dodal, da so imeli manjše elektronske naprave s sabo, zv lasti nimata zlatnine, prav tako doma ne shranjujeta gotovine, zato jima vlomilci, ki so si očitno obetali velik izkupiček, tako ali tako nimajo česa odnesti.