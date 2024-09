Velika vrnitev problematičnih dečkov (Suzy)

Zgodilo se je tisto, česar ni nihče pričakoval. Noel in Liam Gallagher, gonilni sili nekoč noro priljubljene britanske skupine Oasis, sta se pobotala. »Pištole so utihnile. Zvezde so se poravnale. Konec je čakanja. Pridite pogledat. Televizijskih posnetkov ne bo,« sta napisala na družabnih omrežjih.

Brata sta se na smrt skregala pred 14 leti in 364 dnevi, torej sta poskrbela, da njun spor ni zares trajal petnajst let. A korenine nesoglasij segajo veliko globlje, saj je prvič Noel zapustil skupino že konec septembra 1994, ko ga je razjarilo zmerjanje mlajšega brata, ki mu je na neki točki v glavo vrgel še tamburin. Pogosto sta se prepirala v intervjujih, drug drugega obkladala z žalitvami in priznala, da njun odnos spravlja v stres celo njuno mamo. Koncert MTV Unplugged so posneli brez Liama, ki naj ne bi sodeloval zaradi bolezni, a je imel dovolj energije, da je med koncertom skupino iz občinstva obkladal z žaljivimi besedami.

Skupina je bila nazadnje na turneji leta 2009.

Med številnimi izgredi in prepiri ter nenehnimi dramami se je znašla tudi deportacija iz Amsterdama, še preden bi sploh začeli evropsko turnejo, člani skupine so nabrali številne zanimive izpade, od aretacij zaradi napada na nemškega policista, barskih pretepov in razbitih zob, do ustrahovanja in vpitja ter celo odhoda z odra sredi koncerta.

Ko so se 23. avgusta 2009 pripravljali, da stopijo na oder v Parizu, sta se brata spet sprla in Noel naj bi kitaro vrtel naokoli kot sekiro. Koncert je bil odpovedan, brata sta objavila vsak svoje sporočilo o tem, zakaj je skupina razpadla. Fanta od tedaj nista spregovorila niti besede, a sta našla čas, da sta se zmerjala v intervjujih (Noel) in na družabnih medijih (Liam).

Vsa ta leta se je veliko govorilo o ponovni združitvi in morebitnih koncertih, a sta raje ostala pri nesramnostih. Zdaj sta nenadoma oznanila kar štirinajst koncertov, ki naj bi se vsi zgodili na njunem domačem koščku sveta, tako da bo skupina naslednje leto nastopila v Cardiffu, domačem Manchestru, Londonu, Edinburgu in še Dublinu. Spletna stran skupine se je ob navdušenju oboževalcev sesula, vstopnice gredo v prodajo že zadnji dan avgusta. Ali bosta zdržala, da se ne bi pobila do naslednjega poletja, bomo še videli.

Noelov prvi zakon mu je dal hčerko Anais (desno), razpadel je, ker je ženo varal s Saro MacDonald, drugo ženo (levo), s katero ima dva sinova. Njegova ločitev lani naj bi Liama spodbudila, da se pobota z bratom.