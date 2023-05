Večer diatonične harmonike in smeha (FOTO)

Na letošnjem večeru harmonike in smeha so poleg učenk in učencev GŠ Bučar nastopili Mladi Dolenjci, kot presenečenje so prišli še Čuki, Firbci, zaigrali so Osvajalci iz GŠ Bučar, ansambel Zavriskej, ansambel Klemna Krežeta, zapela je Klavdija Zakrajšek, zaigral je tudi Simon Bučar s prijatelji, vodja GŠ Bučar, večer pa so popestrili mnogi drugi pevci in plesalci. Večer je povezovala Tanja Vidic Goršak, za smeh je poskrbel stand up komik Perica Jerković.

Osvajalci so fantje, ki so sicer člani GŠ Bučar

GŠ Bučar je mlada zasebna glasbena šola, ki deluje od leta 2011, v njej se trudijo učencem ponuditi nekaj več in biti ves čas aktivni, zato zanje pripravljajo različne dejavnosti, ki jih dodatno izpopolnjujejo. Delujejo na območju Ljubljane in okolice ter dolenjske in primorske regije. Pouk izvajajo tudi v skupinah in tako sestavljajo različne zasedbe, ki pripravljajo na nastope, tekmovanja in festivale.

V okviru njihove glasbene šole deluje Orkester harmonikarjev Bučar, ki nastopa in pripravlja projekte po vsej Sloveniji in celo čez mejo. Letošnji večer so odprli s pesmijo Veseli Ribničan, pri kateri sta se harmonikarjem na odru pridružila pevka Klavdija Zakrajšek in član ansambla Boršt Leon Ruparčič, s katerima GŠ Bučar sodeluje pri različnih projektih. S Firbci so člani GŠ zaigrali Triglavski valček in pesem Najlepše je doma, Ana Trtnik pa je na harmoniko zaigrala Valček čebelarjev, s katerim je osvojila srebrno priznanje za nagrado Avsenik in drugo mesto na tekmovanju harmonikarjev v Škocjanu. Manjkali niso niti Mladi Dolenjci, s katerimi so pred skoraj desetimi leti člani orkestra harmonikarjev Bučar posneli prvo skladbo Nisem pozabil. Vodja GŠ Simon Bučar je predstavil Avsenikovo zgodbo, edino skladbo, ki jo je Slavko Avsenik zaigral na diatonično harmoniko, hkrati pa so se člani ansambla Saša Avsenika (ASA) vsem v dvorani oglasili iz turneje v tujini. Zaigrali so še Osvajalci, ki že nekaj let ustvarjajo z mentorji v GŠ Bučar, zapel je tudi pevski zborček GŠ Bučar, ki je letos sodeloval na otvoritveni prireditvi svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici, kjer so nastopili skupaj z ASA in navdušili tako rekoč ves svet.

Voditeljica večera Tanja Vidic Goršak in Žiga Dremelj, kitarist Orkestra harmonikarkev Bučar

Mladi Dolenjci so z Glasbeno šolo Bučar že pred desetimi leti posneli skladbo Nisem pozabil.

Čuki so bili presenečenje letošnjega večera