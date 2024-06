Uroša Perića za svojega vzelo veliko podjetje (Suzy)

Za Uroša že dolgo vemo, da je izjemen glasbenik in pevec, saj nas je svojim pristopom k soul in jazz glasbi, nad katero se je navdušil v najstniških letih, prepričal s številnimi nastopi in posnetki. Nekaj podobnega se zgodi povsod, kjer nastopi, nastopal pa je skoraj po vsem svetu. Ravno te dni je doživel prav posebno priznanje, novo stopničko v karieri, saj ga je za 'svojega umetnika' vzel eden največjih proizvajalcev klavirjev na svetu, japonska Yamaha. To pomeni, da ima Uroš dostop do njihovih najboljših instrumentov povsod po svetu, kjerkoli bo nastopil.

Nad glasbo iz zlate dobe bluesa, jazza in soula se je navdušil že kot najstnik.

Tako imenovano zastopstvo za instrumente po svoji izbiri je ena največjih želja vsakega resnega instrumentalista in konkurenca je posledično izjemno huda. V tej luči je podpis pogodbe zanj seveda izpolnitev prav posebnih sanj, saj se je moral zanjo zares izkazati, za nas, poslušalce, pa pomeni, da bo odslej vedno zvenel preverjeno vrhunsko. Na tej ravni spodrsljajev namreč več ni.