Le nekaj dni pred premierno uprizoritvijo smo se ena na ena, kot je naslov njegove nove oddaje, družili z mojstrom v zastavljanju vprašanj, zasebno pa predanim očetom, ki se namerava že prihodnje leto s sinom preseliti na podeželje. Tja, kjer so najboljši terapevti živali in narava, prostrana polja in zeleni gozdovi pa najboljša trasa za tek, pri katerem se očisti sleherne telesne in čustvene navlake. Po katerem ključu izbirate goste za svojo novo oddajo Ena na ena? Kriterij so predvsem njihova zanimivost, kontroverznost, dosežki v karieri, kakšna je njihova vloga v družbi, kaj predstavljajo ...