Umetna inteligenca ji pomaga pri dobrodelnosti (Suzy)

Ana je že dolga leta dobra vila tistih, ki jim življenje ni najbolj naklonjeno. Delovanje svoje dobrodelne ustanove Truhoma je razširila tudi onkraj meja Slovenije. Med vojno v Ukrajini je s kampanjo #AiartNotHumanWar zbrala sredstva za več kot 1700 paketov pomoči s hrano in drugimi potrebščinami, ki so jih dostavili ukrajinskim družinam. Pri tem so si pomagali tudi z umetno inteligenco. Njeno akcijo so med več kot 2000 projekti iz 44 držav prijavili na prestižno The Anthem Awards, kjer je osvojila srebrno nagrado za najboljšo rabo umetne inteligence.

Nagrade anthem podeljuje Mednarodna akademija digitalnih umetnosti in znanosti in so del nagrad webby, nagrajuje pa tiste, ki sledijo globalnim spremembam, postavljajo nove mejnike ter s svojimi dejanji navdihujejo druge. Z nagrado se je Truhoma uvrstila v družbo nagrajencev, kot so Matt Damon, Selma Blair, Kevin Bacon, Clinton Foundation, American Red Cross, National Geographic Society in mnoge druge.

»Zahvaljujemo se vsem, ki podpirajo našo misijo stoodstotno transparentne dobrodelnosti, ekipi in vsem, ki so sodelovali v kampanji,« je povedala.