Trdoživi Oto Pestner: Po nagrado kljub operaciji

Kot strela z jasnega je pred kratkim odjeknila novica, da se je glasbenik Oto Pestner zgrudil sredi odra, ker je doživel srčni infarkt, ki pa zanj zaradi hitrega odziva prisotnih na srečo ni bil usoden.

Predsednik republike Borut Pahor je vročil državna odlikovanja red za zasluge Mihi Dovžanu, Vladu Kreslinu, Vladimirju Ladu Leskovarju, Otu Pestnerju in Andreju Šifrerju.

Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer se je zdravil in so ga tudi operirali. Nič nenavadnega torej, da so v predsedniški palači na podelitvi državnih odlikovanj petim glasbenim legendam debelo pogledali, ko so med seboj zagledali tudi Pestnerja. Na podelitev je prišel naravnost iz kliničnega centra, in čeprav naj bi odlikovanje za izjemen pečat, ki ga je dal slovenski popularni glasbi, v njegovem imenu prevzela njegova žena, je bil Oto odločen, da bo to storil sam. Povrhu je energični glasbenik še nastopil, in sicer z zasedbo New Swing Quartet. »Najlepša hvala vsem, sploh nisem vedel, da bo moj vokal tako glasen, saj sem šele danes dal slovo bolnišnici, da bi lahko prišel k vam,« je dejal ob bučnem aplavzu, njegovo odločnost, da bo še naprej stopal po glasbeni poti, pa so pozdravili tudi preostali prejemniki: Miha Dovžan mlajši, ki je v očetovem imenu prevzel nagrado, Vlado Kreslin, Andrej Šifrer in Lado Leskovar.