Transformacija, ki mi je spremenila življenje (Suzy)

Leta 2009 sem po razhodu s takratnim partnerjem potrebovala odklop. Odločila sem se, da grem v Brazilijo k zdravilcu, ki je bil takrat znan po 'čudežnih ozdravitvah'. Padla sem namreč v depresijo in se nisem mogla pobrati. Mislila sem si: pri njem bom vsaj v dobrih energijah in nekaj časa v miru, da bom lahko predelala izgubo. Vedela sem že, da nihče ne more rešiti problema za nas, lahko nam le pomaga. A zgodilo se je nekaj neverjetnega, lahko bi rekla čarobnega, za kar še danes ne vem, kako je bilo mogoče … Vendar se je.

Letalo je priletelo v Brasilio. Ko so se kolesa dotaknila tal, je skozi moj um šinila misel: končno doma! Prvič sem bila v Braziliji, jezika nisem znala, prvi odziv mojega uma je bil: ah, kar nekaj. A to, kar sem doživela, je bilo, kot da so me že čakali z rdečo preprogo, da pridem. Že na poti do centra mesta, kjer sem imela rezervirano prenočišče, sva se z voznikom zapletla v zanimiv pogovor. Kor strela z jasnega me je vprašal, ali bi šla njim na obred. Seveda mi ni bilo treba dvakrat reči, saj sem tovrstno delo že poznala.

Z voznikom Franciscom sem odšla v prvi center, potem v drugega in nato še v tretjega. V tretjem se je v meni zgodil popoln preobrat, popolna transformacija, ki mi je spremenila življenje. Ugotovila sem, da v centru zdravilca John of God nimam česa iskati. Ker sem imela še 40 dni časa za Brazilijo, sem se že med obredom odločila, da poletim na Atlantik in tam počivam, saj doma nisem imela prav dosti časa za počitek.

Po končanem obredu me je v brazilski portugalščini nagovoril mojster, ki je vodil obred. Takrat še nisem govorila njihovega jezika, a sem razumela prav vse in mu odgovorila. Povabil me je v neki drugi center na kuhanje svete medicine. Francisco, rahlo nestrpen, mi je začel prevajati v angleščino, kaj je rekel, in dodal: pa saj ti greš k Johnu. Nasmehnila sem se, zamahnila z roko in odgovorila: »Pozabi nanj, jaz grem zdaj drugam.« Tako se je moja pot v centru ob Atlantskem oceanu začela in nadaljevala.

Ob diagnozi rak sem vedela, kam bom šla, da odkrijem sebe še globlje, raziskujem ter najdem vzrok za diagnozo. V centru sem ostala štiri tedne in doživela največje transformacije v življenju.

Že od nekdaj sem bila z duhovnim svetom zelo povezana. Imam sposobnosti videti onkraj zaznav človeškega očesa. Že kot otrok sem imela stike s svojimi vodniki, z angeli, tudi z duhovi okrog sebe. S pomočjo svetih medicin se je moje polje zaznavanja in zavedanja, kaj vse obstaja v meni in okrog mene, samo še povečalo.

Na prvem obrednem potovanju sem se 'srečala' z entiteto raka. Težko ga opišem, ker v tem svetu kaj takega ne obstaja. Bil je podoben vragu z dolgo grivo in repom, dolgimi rokami s kremplji na koncu in kuščarju podobnimi nogami. Imel je steklen, hladen pogled in zobe bolj izražene, kot jih ima običajno človek. Oba, tako on kot jaz, sva jahala vsak na svojem zmaju. V rokah sva imela vsak svoj ščit in dolgo sulico. Moj zmaj je bil precej manjši kot njegov, zato pa bolj okreten, tako sem se hitro lahko izmikala njegovi sulici. A mi je bil s svojim velikim črnim zmajem, ki je bil videti, kot da je ves v oklepu, ves čas za petami.

Letela sem tik nad tlemi, takrat me je s sulico zadel. Ostra konica je predrla moj ščit in se delno zarila v desno stran mojega prsnega koša. Izgubila sem ravnotežje in se zakotalila po zemlji. Bolečina je bila žgoča in pekoča, a hvala bogu se njegova sulica ni zarila vame. Ko sem se nehala kotaliti, sem odprla oči. Še vedno je jezdil svojega zmaja in se krohotal, saj je videl, da sem precej ranjena. Jaz pa sem svoj ostri pogled usmerila proti njemu in mu poslala sporočilo: »Na napačno si se spravil. Samo da si malo opomorem, nato se spet srečava.«

Ko se je to dogajalo, sem zgubila občutek za čas. Bila sem popolnoma v doživljanju in v meni je zažarel močan ogenj odločnosti in trdnosti. Vedela sem, da sem prišla, da v naši družini zaključim druženje z entiteto raka.

Dr. Neja Zupan, mentorica za holistični pristop k zdravju in programov iVitalis, Bisernica Consulting, Postani mojster zdravja