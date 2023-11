Lea sporočila veselo novico: to je naš novi družinski član (Suzy)

Kakšna radost je zavela pri voditeljici Lei Mederal, odkar je njihova družina bogatejša za novega člana. Vzdušje ni popolno brez hišnega ljubljenčka, zato so si omislili kužka. Posvojila ga je babica, sin Julijan ga je poimenoval Smrčkolin. Z veseljem ga bodo čuvali ob vikendih, da se bo fant naučil, kako je treba skrbeti za štirinožnega prijatelja. Sprehodi v naravi so postali še bolj pestri, saj je kosmata kepa radovedna in živahna.

Odgovorna mamica sina uči, kako je treba skrbeti za živali. FOTO: sebni arhiv/instagram

Avtorica oddaje Potep z Leo nam je povedala, da so živali zelo dobrodejni družinski člani, ker otroci ob njih spoznajo odgovornost, razvijejo sočutje in nežnost. Čeprav si vsak malček želi imeti svojega psa ali mačko, je postopno navajanje nanj najprimernejši starševski pristop. Mamica edinčka pravi, da ne gre za igračko, ki bi se je sčasoma lahko naveličal. Med občasnim druženjem s Smrčkolinom pa že občuti njegov pozitivni učinek na mlajše in starejše.