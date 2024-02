To je Ana Roš Stojan počela v Indiji (Suzy)

Vodilna kuharska chefinja je dobila mamljivo povabilo, da pripravi nepozabno doživetje okusov v prestižnem indijskem hotelu Tadž Mahal. Ana Roš Stojan se je v New Delhi podala polna pričakovanj, o njej pa govorijo v superlativih.

Napovedali so jo kot svetovno kulinarično senzacijo, ki bo za petične in premožne goste »zakuhala« luksuzno pojedino. Pri tem je upoštevala pomen trajnostnega pristopa, uporabila sezonske in lokalne izdelke ter zanjo značilno ustvarjalno iznajdljivost. Po delovno napornem tednu se je odpravila v mesto nasprotij, Mumbaj. Tam je obiskala po njenem mnenju eno najbolj noro dinamičnih ribjih tržnic na svetu z bogato ponudbo.

Enkratna izkušnja je bil sprehod po ribji tržnici v Mumbaju. Foto: osebni arhiv/instagram

Končno si je lahko še sama prvič privoščila razkošno večerjo v slavnem hotelu. Sporočila nam je, da je v Indiji dobila veliko navdiha tudi za recepture Hiše Franko, ki jih bomo lahko kmalu okušali.