Tinkara iz Bepop je osrečila hčerko

Darilo za 18. rojstni dan, ki ga bo najstarejša hči Tinkare Fortuna praznovala letos, je moralo malce pohiteti. Razlog je bil v koncertu Beyoncé, zato se je pojoča mamica podvizala in še pravi čas kupila vstopnice, preden so jih razprodali. S tem ni osrečila samo lepe Taje, ampak tudi sebe, saj obožuje ameriško divo in glasbene spektakle. Poln stadion Tottenham Hotspur je bil izjemno prizorišče, družbo pa sta jima delali še prijateljica in bepopovka Alenka ter pevka skupine Sopranos Iris. Ženska ekipa je uživala ob videnem in slišanem, presenečenje za slavljenko pa je nekaj, kar si bo zapomnila za vselej. Obisk angleške prestolnice so izkoristile še za ogled mestnih znamenitosti. Dobro pa jim je služilo tudi pregovorno slabo angleško vreme, saj je vse dni sijalo sonce, zato so njihovi nasmehi še bolj žareli.